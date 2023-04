Stella d’Oro del Coni a Castoldi

Ettore Castoldi (foto) è Stella d’Oro al merito sportivo del CONI. Grande e meritatissimo riconoscimento per il presidente di Sondrio che ha ricevuto una lettera da Roma nella quale il numero uno nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò gli comunicava il conferimento della Stella d’Oro al merito sportivo per l’anno 2021 "in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale". Così recitano le prime righe della missiva che inizia con un "Caro Ettore", scritto di suo pugno dal presidentissimo del CONI nazionale Malagò, e prosegue poi "Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio. Mi congratulo profondamente con te, augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni...".

a calce da Giovanni Malagò. Impegnato da sempre nello sport in Valtellina e Valchiavenna, prima da atleta e poi da dirigente, Castoldi, dirigente classe 1950 che ha puntato sempre sulla cultura del "fare" più che su quella dell’apparire, è alla guida del CONI provinciale dal 2005. Persona competente e attenta, ha sviluppato coi suoi collaboratori progetti assai interessanti per la promozione sportiva. La promozione dei "veri" valori dello sport nei quali educazione e rispetto, peculiarità di Castoldi nei rapporti interpersonali, hanno sempre avuto una posizione rilevante. F.D’E.