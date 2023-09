Statale 38 troppo pericolosa: c’è il rischio dei contromano

Sondrio, 22 settembre 2023 – Dopo l’ultima segnalazione dell’ennesimo automobilista che ha imboccato contromano la SS38 nel tratto posto in Bassa Valle, episodio da noi riferito la settimana scorsa e che per pura casualità non ha provocato un incidente, sulla questione è intervenuto Pierluigi Tremonti, insegnante e istruttore di guida, che ha inviato una Pec a Prefetto, Comando Polstrada, ai Carabinieri e all’Anas denunciando la pericolosità del tratto di S Statale al "Fuentes" dovuto, a suo dire, dalla "sciatteria nella collocazione della segnaletica". Posto che con un pizzico di attenzione un automobilista non dovrebbe sbagliare direzione, è chiaro che il problema esiste se così tante persone prendono la via sbagliata rischiando ogni volta di provocare un frontale.

«Alzi la mano destra e dica "giuro" chi non ha mai avuto problemi in quel di Fuentes – dice Tremonti -. Andata forzosa a Bellano, problemi per raggiungere Colico e la vecchia strada, per andare a Varenna o a Lierna. Capita a noi valtellinesi ... immaginiamo come si possono orientare turisti e stranieri! E poi ci si meraviglia che ogni tanto venga avvistato qualche veicolo contro mano? Ma possibile che a nessuno sia venuto in mente che qualcosa non funziona? Nelle ore di luce con un po’ di attenzione e fantasia ci si riesce ad orientare, ma di notte e se piove (o diluvia) le cose si fanno serie

. Strada sporca, buia, guard rail malcombinati, segnaletica orizzontale nettamente insufficiente, nessuna indicazione delle corsie (nella incertezza si vedono auto in mezzo alla strada con improvvise deviazioni), frecce di direzione piccole, sporche e messe raso terra in un angolino visibili quando è tardi salvo improvvise deviazioni. Sembra impossibile che nessuno abbia rilevato codeste anomalie e proposto e messo in atto qualche rimedio". Tremonti dà poi idee per risolvere la problematica: "Qualora qualcuno lo ritenesse necessario, metto a disposizione a titolo gratuito il tempo e la mia esperienza di istruttore di guida".