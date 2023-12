Starleggia, strada sempre aperta. Lo chiedono in più di duecento

CAMPODOLCINO

Invece degli auguri di Natale alla Giunta, in questi giorni in municipio sono state presentate oltre duecento firme affinché la strada di Starleggia resti aperta anche d’inverno. La frazione di Campodolcino, posta a quasi 1600 metri di quota, fino a qualche decennio fa era abitata tutto l’anno, oggi conta case di villeggiatura.

Lo scorso 28 ottobre sul collegamento è sceso uno smottamento di circa 200 metri cubi con grossi massi. "La strada è stata rimessa in sicurezza e a breve firmerò l’ordinanza - annuncia il sindaco Enrica Guanella - Purtroppo per i lavori di sgombero il maltempo ha giocato contro di noi, inoltre, visto che bisognava far brillare dei massi questo ha comportato la richiesta di permessi agli uffici preposti".

I firmatari della petizione sostengono che "è giunto il tempo che il Comune investa su questa opera di collegamento, mantenendola aperta tutto l’anno, permettendoci di restituire vitalità e valore a frazioni ed alpeggi". Il sindaco, un po’ stupita dalla raccolta firme, afferma che il suo piccolo Comune non ha la forza economica per tenere sempre aperti i sette chilometri di strada: "Non è aperto neppure Montespluga che conta tre alberghi. Starleggia d’inverno è raggiungibile con le motoslitte. In Comune abbiamo sempre rilasciato i permessi".

I firmatari guardano ai soldi delle acque per gli interventi viari: "Stanchi della inattività che segue convegni, dichiarazioni e proclami sul contrasto all’abbandono della montagna, chiediamo di attingere ai fondi derivanti dai sovracanoni dello sfruttamento acque (le acque del nostro territorio fruttano molto al comparto idroelettrico, ma niente abbiamo mai visto in cambio!), al Pnrr, ai fondi provinciali, regionali, nazionali ed europei, per mostrarci finalmente questa minima concretezza". Il sindaco, viste le spese correnti e gli alti costi per lo spazzamento neve del Comune che sorge oltre i mille metri di quota, dice che bisogna essere realisti. Anche a fronte di sgravi sulle tasse. I proprietari delle case di Starleggia nella petizione scrivono infatti che sono "ancora tenuti a pagare i tributi senza che venga garantita l’apertura della strada durante tutto l’anno, e di conseguenza tutti gli altri servizi. Questa situazione crea notevoli disagi a noi residenti e limita la nostra libertà di movimento".

Carlaberto Biasini