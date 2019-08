Gerola (Sondrio), 13 agosto 2019 - La foto choc di uno stambecco decapitato sta diventando virale su Facebook. L'immagine che ritrae l'animale senza testa abbandonato nei pressi del lago Rotondo in Valgerola, a 2.256 metri di quota, è stata scattata da una donna che, subito dopo, ha allertato le guardie venatorie della Polizia provinciale e i carabinieri forestali, giunti sul posto per un sopralluogo e per rimuovere la carcassa dell'animale per gli accertamenti del caso.

E' stata poi postata su Facebook ed è diventata presto virale, sollevando l'indignazione di decine e decine di persone, oltre che delle associazioni animaliste. Tutti hanno subito pensato sia opera di bracconieri senza scrupoli che hanno voluto uccidere l'animale nel territorio protetto del Parco delle Orobie solo per appendere la testa alla parete oppure per venderla al “mercato dei trofei”.