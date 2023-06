Stalking e violenze, 30enne di Cermenate condannato a 1 anno e 4 mesi

In poche settimane, aveva accumulato una concentrazione di aggressioni, persecuzioni e violenze nei confronti della ex, arrivando anche a forarle il computer con un trapano. Thomas Antonioli, 30 anni di Cermenate, è andato ora incontro alla conferma in Appello della condanna a un anno e quattro mesi di reclusione già rimediata a Como con rito abbreviato, per le accuse di stalking, lesioni e danneggiamento. I fatti risalgono al periodo tra maggio e novembre 2021, quando l’uomo aveva tenuto una serie di condotte che avevano rovinato l’esistenza della giovane donna: come abbandonarla di notte in una zona boschiva isolata, minacciarla di farla precipitare dal balcone di casa, bloccarla fisicamente per impedirle di allontanarsi e sottrarle il telefonino scaraventandolo in strada. In un’altra occasione l’aveva seguita e speronato l’auto, ferendola, aveva spaccato il finestrino con una pietra, sottratto il pc poi distrutto.