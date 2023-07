Stalking, 8 mesi di reclusione per Giacomo Foresta e 3 mesi per albanese di Sondrio

SONDRIO

Per un anno e mezzo, ha seguito e perseguitato una donna che lui sosteneva essere la sua fidanzata, accanendosi anche contro il compagno di lei. Giacomo Foresta, 58 anni di Civo, è finito a processo per stalking davanti al giudice di Sondrio Valentina Rattazzo, che lo ha condannato a 8 mesi di reclusione, con pensa sospesa subordinata a due condizioni: la frequentazione di un percorso di assistenza psicologica e di recupero, e il pagamento di un risarcimento di 5000 euro a favore della parte civile. Era imputato per fatti accaduti tra settembre 2020 e ottobre 2021.

In quel periodo la donna, che aveva sporto denuncia, sarebbe stata continuamente minacciata e ingiuriata, anche sul posto di lavoro, dove l’imputato si appostava, oltre che sotto la sua abitazione. Le continue minacce in alcuni casi sarebbero state estese anche al nuovo compagno e al coinquilino della vittima, con frasi come "vi porto nel bosco e vi faccio fuori", oppure "vengo da voi e vi brucio tutti". Il giudice di Sondrio Carlo Camnasio (foto), ha invece condannato a 3 mesi di reclusione, in continuazione con una precedente sentenza del 2021 per fatti analoghi, un albanese di 53 anni residente a Sondrio, accusato di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti della ex moglie, con condotte persecutorie proseguite da febbraio 2020 a luglio 2021. In questo caso, le accuse parlavano di pedinamenti sul luogo di lavoro della donna, dove era anche riuscito a rubare un foglio dei turni per meglio controllare la sua presenza, minacce telefoniche e insulti continui, sospetti di frequentazioni di colleghi di lavoro e scenate, in un costante clima di terrore per la donna. Pa.Pi.