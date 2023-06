Stalker scarcerato Divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata

Scarcerazione e divieto di avvicinamento alla parte offesa per Jonathan Pellegrini, 35 anni di Porlezza, finito in carcere a fine marzo con l’accusa di stalking nei confronti di una donna con cui ha avuto una relazione. Dopo la conclusione delle indagini notificata dalla Procura di Como, l’indagato, assistito dal suo avvocato Annalisa Abate, ha sostenuto un interrogatorio davanti al pm, in cui ha rappresentato la sua versione dei fatti, e la concessione dell’attenuazione della misura. La misura cautelare emessa nei suoi confronti, elencava una serie di atti persecutori, lesioni aggravate e minacce che si sarebbero consumati in un brevissimo periodo, che erano stati denunciati dalla donna ai carabinieri di Porlezza.