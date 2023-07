Stagionali e sfruttamento Un camper contro gli abusi

COMO

Si annuncia una stagione record per il turismo sul lago di Como, ma non è tutto oro quel che luccica e a fronte di incassi record, per albergatori, ristoratori e operatori del settore, per tanti dipendenti, la maggior parte dei quali stagionali, da qui alla fine di settembre saranno 3 mesi di super lavoro e scarse soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista economico.

"I lavoratori del comparto turistico rappresentano il 10% del totale di quelli assunti nelle province di Como e Lecco - spiega Fabrizio Cavalli, segretario generale della Filcams Cgil di Como -. In base ai dati della Camera di Commercio del 30 giugno 17.500 in provincia di Como e la metà in quella di Lecco". Un conto per difetto perché poi ci sono i contratti stagionali che fanno alzare ulteriormente la quota di lavoratori, anche se quest’anno non è stato facile trovare camerieri, cuochi o baristi disposti a venire a lavorare sul lago, anche negli hotel di lusso dove la busta paga continua a essere molto distante da quelle del vicino Canton Ticino. "Spesso si ingolosisce il lavoratore con un netto alto, magari 1.800 euro, che però comprende il rateo di 13ª, permessi festivi, forfait straordinario. A conti fatti se va bene sono 1.200 euro al mese, ma a costo di rimanere a disposizione tutto il giorno. Come pensiamo di andare avanti in questi termini? In alcuni alberghi dove siamo più presenti, qualche condizione è migliorata sugli orari, non ci hanno coinvolto nella discussione, c’è la cultura è casa mia e gestisco io".

Spesso per migliorare concretamente la vita dei lavoratori basterebbe organizzare turni che non sono spezzati, ma continuativi, o introdurre i premi di risultato che sono tassati al 5% e quindi sfuggono dal meccanismo del cuneo fiscale. "Il contratto nazionale è scaduto, i prezzi sono alle stelle e stiamo parlando di lavoratori, molti dei quali sono stagionali, che devono anche pagarsi un alloggio, mangiare e vivere. Occorre aprire un tavolo di trattativa e coinvolgere tutti: dai grandi alberghi che potrebbero fare da apripista, alle realtà più piccole. A parole tanti operatori sono a favore, ma si fa fatica a tradurre questa disponibilità in atti concreti". Per questo la Filcams Cgil ha deciso di “Mettere il lago sottosopra“ organizzando un tour dei sindacalisti in camper dal 10 al 12 luglio nelle principali località turistiche del Lario, per sensibilizzare i lavoratori e informarli dei loro diritti.

Roberto Canali