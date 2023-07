Stacanovista di Morbegno preso per furto sul Lario: arresto

L’hanno preso a Gravedona e l’hanno arrestato assicurandolo alla giustizia. Lui è un uomo di 42 anni di Morbegno ma di fatto senza fissa dimora, almeno dagli accertamenti effettuati dalle autorità, che deve scontare una pena di 7 anni 7 mese di carcere per una serie di furti commessi tra il 2018 e il 2020 nei Comuni della Bassa Valle e, nello specifico, in quelli di Morbegno, Traona, Piantedo, Cosio Valtellino e Talamona. Brillante l’operazione condotta con maestria, nel corso della notte tra lunedì e martedì, dagli uomini dell’Arma dei carabinieri di due stazioni.

A eseguire l’ordine di carcerazione del quarantaduenne morbegnese, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Monza nello scorso mese di aprile, sono stati i carabinieri della stazione di Delebio che hanno operato insieme ai colleghi della stazione di Gravedona. Il valtellinese è stato rintracciato dai carabinieri di Delebio in un’abitazione di Gravedona, è stato tratto in arresto ed è stato associato al carcere di Sondrio come disposto dall’autorità giudiziaria.