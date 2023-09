Sport outdoor. Meeting europeo

Lecco capitale dello sport outdoor. Si svolgerà a Lecco l’Euromeet 2024, l’evento dedicato allo svolgimento e allo sviluppo sostenibile degli sport outdoor, in programma in provincia tra l’11 e il 13 settembre 2024, con la presenza di centinaia di atleti di tutta Europa. Per l’evento è stato approvato un apposito accordo di collaborazione tra gli amministratori di Villa Locatelli e il Pirellone. "Un altro grande evento sportivo che vedrà nel 2024 la Lombardia protagonista - commenta Lara Magoni, sottosegretario regionale con delega a Giovani e sport -. Un traguardo che ci rende particolarmente orgogliosi perché manifestazioni come Euromeet 2024 fungono da motore propulsivo e promozionale non solo per lo sport ed i suoi valori, ma anche per le potenzialità del nostro territorio. Il settore sportivo rappresenta un’eccellenza su cui investire e puntare". D.D.S.