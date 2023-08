Spese con il freno tirato Gli operatori unanimi "Luglio e agosto positivi ma i turisti non spendono"

La stagione estiva di Livigno e della Valmalenco è positiva ma la tendenza dei turisti a spendere meno per alcuni servizi è ormai (purtroppo) una realtà. Che nelle tasche degli italiani, soprattutto quelli del ceto medio, ci siano sempre meno risorse economiche da spendere è una realtà acclarata ma solo da quest’estate il fenomeno comincia a farsi sentire anche nelle località turistiche italiane e, ovviamente, anche in quelle valtellinesi. A Livigno, la perla dell’Alta Valtellina, le cose sono andate globalmente piuttosto bene ma a luglio, complice anche il meteo, c’è stato un leggero calo.

"Dopo un inizio di agosto un po’ sottotono e non brillantissimo, seppure positivo - dice Luca Moretti, presidente dell’Apt di Livigno -, le cose ora stanno andando decisamente bene, a Ferragosto si è lavorato benissimo e anche adesso i numeri sono dalla nostra. A luglio c’è stata una leggera frenata, dovuta anche e soprattutto alle condizioni meteo non ideali. Un primo bilancio, tenendo presente che i dati definitivi li avremo più avanti, è comunque positivo ma il dato emerso è quello di un turista che ha meno soldi in tasca da spendere rispetto al passato". E di questo ne hanno sofferto, in parte, alcuni negozi anche di Livigno che non hanno di certo ripetuto i dati delle stagioni d’oro. Il turista, in pratica, spende i soldi per l’alloggio e per i pranzi e un po’ meno per vestiti e altri articoli. "Globalmente è una buona stagione – conclude Moretti – e, sperando nella bontà del tempo, pensiamo di concludere agosto in bellezza e di avere un positivo mese di settembre".

Anche in Valmalenco la stagione è positiva. "La seconda settimana di agosto è andata meglio di quella di Ferragosto, ma questa è una tendenza degli ultimi anni – dice Roberto Pinna, direttore del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco -. In Valmalenco c’è stato un bel ricambio, tanti gli stranieri e tanti gli italiani provenienti dal centro sud. È un’estate calda, difficile per ora fare bilanci ma anche a luglio, sebbene ci sia stato un leggero calo, abbiamo lavorato bene grazie anche alle manifestazioni sportive organizzate, ai ritiri di squadre e ai camp estivi. In tanti scelgono ormai la Valmalenco per queste attività e noi crediamo che siano funzionali ad implementare il flusso turistico". Fulvio D’Eri