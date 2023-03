Spesa sociale 300mila euro alle associazioni

Iperal mette a disposizione quasi 300mila euro per le associazioni di volontariato. Un appuntamento ormai consolidato nel tempo, sempre tanto atteso da tutti i clienti Iperal e dal mondo del volontariato: è questo la "Spesa che fa bene–per il sociale", l’iniziativa solidale nata per dare un concreto aiuto alle organizzazioni del Terzo Settore nei territori dove sono presenti i supermercati del gruppo valtellinese.

Quest’anno Iperal e Fondazione AG&B Tirelli mettono a disposizione 295 mila euro da destinare alle associazioni che operano nelle otto province lombarde in cui sono presenti i supermercati Iperal. Dal 29 marzo al 30 aprile i clienti potranno accumulare punti "Iperal per il sociale" in maniera automatica: ad ogni 20 euro di spesa presso un supermercato Iperal, o attraverso la Spesa On Line, verrà caricato un punto sulla propria CartAmica. I punti raddoppieranno per i clienti possessori di CartAmica Oro. L’assegnazione delle proprie preferenze ad una delle associazioni di volontariato selezionate (ben 512), direttamente in cassa o comodamente dall’App Iperal, sarà possibile dal 10 aprile fino al 9 maggio 2023. Le 250 associazioni di volontariato, selezionate tra quelle che hanno presentato la loro candidatura, sono suddivise nelle cinque aree coinvolte: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana e Bergamo. Grazie all’iniziativa di Iperal e alla generosità della clientela riceveranno ciascuna un contributo compreso tra 500 e 6.000 euro, sulla base delle preferenze espresse, per un totale di 295.000 euro. Fulvio D’Eri