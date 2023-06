Spazio alle comunità green Una strategia per aiutare i territori alpini a crescere

Successo a Sondrio per l’evento dedicato alle Green Community, tenutosi in Cm e organizzato dall’Unione Nazionale Comuni comunità Enti Montani. L’incontro previsto nell’ambito di un’azione nazionale a supporto delle aree montane che lavorano per la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile. La Cm di Sondrio è uno dei 3 territori pilota in Italia da Uncem per questa attività di accompagnamento, supporto, formazione, con la Valchiusella e la Cm Bussento Mingardo in Campania. All’incontro, fortemente voluto dal presidente della Comunità montana e Uncem Lombardia Tiziano Maffezzini, presenti i sindaci e gli amministratori, i dipendenti degli Enti, cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. "La Green Community rappresenta il punto di partenza di un percorso nuovo e di cambiamento verso lo sviluppo sostenibile delle aree montane. Uno strumento che non appartiene alla Cm, ma a tutte le comunità che abitano questo territorio - dice Maffezzini -. Il presidente Uncem Nazionale Marco Bussone ha sottolineato l’importanza delle scelte politiche che negli anni hanno supportato e favorito la presenza sul territorio montano di istituzioni. Ciò ha permesso di avere un tessuto istituzionale montano su cui poggiare i progetti, sia con riferimento alle opportunità Pnrr che ad altri programmi dell’Ue. Nelle Green Communities si costruiscono strategie per la gestione integrata del patrimonio forestale, con lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno. E Foreste, Acqua, Energie, Agricoltura, Turismo, Start-up. Per una strategia sostenibile e chiara che coinvolga cittadini, imprese e guidi gli Enti e i Comuni insieme nel futuro". Fulvio D’Eri