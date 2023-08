Spacciatore di cocaina finisce in manette Per lui è la 27ª volta

Detiene un record assolutamente non invidiabile: quello dello spacciatore più arrestato a Brescia. Nelle scorse ore l’uomo, con un lungo curriculum delinquenziale, è finito in manette per la 27esima volta. A fermarlo questa volta è stata la polizia locale cittadina, che lo ha sorpreso mentre vendeva tre dosi di cocaina ad altrettanti avventori nella zona di via Tartaglia. Tutti clienti storici, che l’uomo serve da tempo. Nei suoi confronti è stata disposta l’espulsione amministrativa. In passato è stato coinvolto in operazioni importanti come “Montagne Rosse“, una ventina di anni fa, quando in cento a Brescia venne sgominata una gang tunisina, di cui lui era un membro importante. È anche stato in alcuni Cpr ma è tornato nel quartiere del Carmine, di cui conosce ogni anfratto e ogni consumatore.