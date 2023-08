Spaccata in gioielleria Bottino da 100mila euro

Colpo grosso in una gioielleria in centro. Nel mirino della gang delle spaccate è finita New Old, rivendita di Rolex e di orologi di lusso in via Santa Maria, da cui la notte tra giovedì e venerdì è stato asportato un bottino di valore ingente, si calcola non meno di centomila euro. Il furto è stato messo a segno in pochi minuti poco dopo le tre e mezza. I ladri - almeno quattro - sono entrati in azione incappucciati.

Dopo avere piazzato un’auto di grossa cilindrata davanti alla gioielleria, hanno scassinato la saracinesca sollevandola, ricavandosi così un varco per accedere all’area di ingresso del negozio, e poi hanno forzato la porta interna. Nel giro di non più di centottanta secondi, da veri professionisti delle razzie, i banditi hanno ottenuto quanto volevano, impossessandosi di tutti i gioielli e degli orologi esposti nella vetrina esterna e negli espositori interni. In un batter d’occhio hanno racimolato un maltolto per diverse decine di migliaia di euro. Scattato l’allarme, la gang si è data precipitosamente alla fuga infilandosi sull’auto che attendeva fuori, pare un’Audi, con cui ha imboccato in velocità l’autostrada A4. Le forze dell’ordine avrebbero provato a inseguire la berlina in fuga ma i ladri hanno avuto la meglio e si sono dileguati. Mentre il proprietario in queste ore è alle prese con la conta dei danni - sostanziosi anche al negozio - gli uomini del Commissariato di Desenzano e della squadra Mobile di Brescia sono al lavoro per identificare e rintracciare i malviventi. B.Ras.