Sos camici bianchi Via ai concorsi Obiettivo: reclutare più di 80 collaboratori

Via ai concorsi negli ospedali e nei servizi territoriali della provincia di Sondrio e dell’Alto Lario. Per far fronte alle carenze nell’organico, l’Asst ha infatti deliberato di bandire, a partire dal 1° luglio, 12 concorsi pubblici per la copertura di 59 posti di dirigente medico, in diverse discipline, e altri tre, per complessivi 25 posti, per il personale del comparto, ovvero infermieri e tecnici (20 infermieri, 4 tecnici sanitari di Laboratorio biomedico e un tecnico sanitario di Radiologia medica).

Si tratta di avvisi sempre aperti che scadranno il 31 dicembre prossimo, attraverso i quali l’Azienda mira a soddisfare il fabbisogno di personale per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. "La ricerca di operatori sanitari da parte nostra è continua - spiega il direttore generale Tommaso Saporito -, e questi avvisi seguono tutti gli altri pubblicati in questi ultimi anni, allo scopo di fare fronte alla vera grande difficoltà che oggi il sistema sanitario, non soltanto provinciale, vive, rappresentata dalla carenza di personale. Nella nostra Azienda attualmente mancano 90 medici e 120 infermieri. Soltanto grazie al grande impegno e al senso di responsabilità dei nostri dipendenti riusciamo ad assicurare i servizi, ma diventa sempre più urgente il reperimento di nuovi medici, infermieri e tecnici sanitari da inserire in organico. Per altri concorsi, per medici specialisti in Oculistica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia vascolare e Neurochirurgia, i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi e a breve si procederà con le prove concorsuali".

Nello specifico, per quanto riguarda i dirigenti medici, gli avvisi pubblici riguardano cinque posti in Ortopedia e Traumatologia, altrettanti in Medicina d’emergenza-urgenza, sei posti in Pediatria, tre in Medicina interna, otto in Anestesia e Rianimazione, quattro in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, otto posti per medici specializzati in Cardiologia, quattro in Malattie dell’apparato respiratorio, cinque in Radiodiagnostica, quattro in Ostetricia e Ginecologia, altrettanti in Malattie infettive e tre posti di dirigente medico per la disciplina di Nefrologia.

Fulvio D’Eri