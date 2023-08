Fratello e sorella travolti dai sassi in Valacamonica: lui morto, lei ferita lieve. Erano in gita con il Cai di Lecco

Sonico (Brescia), 8 agosto 2023 – L'escursionista che, poco prima delle 11 di martedì 8 agosto, è morto sui monti della Valcamonica è un pensionato di 76 anni che risiedeva in provincia di Sondrio. È stato investito da una scarica di pietre a quota 2700 metri, non lontano dal rifugio Serafino Gnutti, in territorio comunale di Sonico (Brescia). Era in compagnia della sorella, rimasta ferita in modo non grave al torace e a una gamba dalla frana. Illesi, invece, gli altri componenti della gita organizzata dal Cai di Colico (Lecco).

Sulla dinamica del tragico incidente sono ora in corso accertamenti da parte degli esperti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Edolo (Brescia) arrivati sul posto con gli uomini del Soccorso Alpino bresciano. La donna è stata trasportata all'ospedale di Esine (Brescia) da un elicottero di Areu decollato dall'aviosuperficie di Caiolo, in Valtellina. Un altro velivolo, giunto da Brescia, ha riportato a valle la salma dell'escursionista deceduto.

Informati dell'accaduto anche i carabinieri e il magistrato di turno alla Procura di Brescia.