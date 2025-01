Sondrio, 12 gennaio 2025 – È stato salvato dalle acque del torrente Mallero grazie al pronto intervento di due agenti della Questura del capoluogo un giovane di circa vent’anni che ieri pomeriggio, attorno alle 19, è caduto mentre stava camminando sul muro arginale in località Gombar o. Finito in acqua dopo un volo di sei metri è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei due agenti che stavano andando verso piazza Cavour e in quel momento si trovano sul ponte.

L'intervento dei mezzi di soccorso per riportare a riva il ragazzo

I due hanno assistito in diretta alla caduta e si sono prodigati per soccorrerlo: in particolare un poliziotto è entrato nell’alveo del torrente e ha ripescato il giovane, riportandolo ed eseguendo le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale medico. Successivamente trasportato all’ospedale di Sondrio è stato ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Successivamente sul posto sono arrivati altri agenti, inviati dalla questura, per ricostruire l’accaduto e compiere i rilievi necessari lungo la passeggiata che costeggia il Mallero.