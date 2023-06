Sondrio, tanti cantieri per una città più sicura, funzionale e ordinata

Tanti cantieri a Sondrio per un capoluogo sempre più sicuro, funzionale e ordinato. Da quelli già chiusi, il ponte Eiffel, l’asfaltatura di via Mazzini, a quelli in corso, la Biblioteca e la Via dei Palazzi, fino a quelli pronti a partire, a Ponchiera e in alcune vie cittadine, è un proliferare di cantieri a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte delle manutenzioni e delle opere pubbliche.

"L’attività di monitoraggio delle infrastrutture cittadine - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini - ci consente di valutare in tempo reale la situazione e di programmare gli interventi dando priorità alle criticità più evidenti, sulla base delle risorse economiche che abbiamo a disposizione. Le vie in città e nelle frazioni sono moltissime e ci sono tante problematiche da risolvere: con questi interventi puntuali vi stiamo ponendo rimedio una dopo l’altra. Apriamo e chiudiamo cantieri e questo è un dato positivo, poiché si tratta di interventi finalizzati che rendono strade e marciapiedi innanzitutto più sicuri per pedoni, ciclisti e automobilisti, ma che contribuiscono anche a migliorare il decoro urbano". Lunedì scorso è stato riaperto al traffico il ponte Eiffel a seguito dell’intervento di consolidamento per risolvere i gravi problemi che aveva manifestato 90 anni dopo la sua inaugurazione, mentre si è conclusa l’asfaltatura di via Mazzini che, tratto dopo tratto, è stata interamente sistemata. A fine mese termineranno i lavori in piazza Quadrivio. Nei prossimi giorni verrà rifatto il manto stradale a Ponchiera, nella zona dove è in corso di costruzione il marciapiede, e sulle vie Fossati e Besta. Si interverrà anche in via Rota (Castellina), e sulla via per Campoledro, tra il tornante all’incrocio con via Sertoli e il bivio con via Valmalenco, successivamente toccherà alle vie della zona artigianale, nella parte Est, alla via Visciatro e alle frazioni, per finire con via Cesura. L’assessore Simone Del Marco assicura che molte barriere architettoniche verranno tolte.