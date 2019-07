Passo Stelvio, 10 luglio 2019 - I vini di Valtellina cercano nuovi mercati e, al di là dei sempre più frequenti riconoscimenti su scala anche internazionale, continuano il progetto di miglioramento.

In questo solco è da collocare l’iniziativa di 11 etichette valtellinesi che, per 14 anni, hanno riposato sia a Sondrio che al passo dello Stelvio a 2750 metri, finchè in questi giorni si è svolta una degustazione promossa da Assoenologi per scoprire le differenze nel bicchiere. La sezione di Lombardia e Liguria di Assoenologi, con il vice presidente Paolo Balgera, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini di Valtellina, Pirovano Stelvio e Banca Popolare di Sondrio, ha organizzato, al valico più alto d’Europa, dove è appena iniziata la stagione dello sci estivo sul ghiacciaio, una degustazione a metà fra l’esperimento e l’indagine scientifica: quali sono, se ci sono, cambiamenti nei vini e nei recettori sensoriali per effetto dell’alta quota?

L’iniziativa è nata 14 anni fa, quando nel 2005, il Consorzio per idea dell’allora presidente Casimiro Maule si interrogò sugli effetti dell’alta quota nel vino: in che misura possono incidere fattori come l’ambiente alpino, gli sbalzi termici, la rarefazione dell’ossigeno, le temperature di conservazione sul vino e sulla sua evoluzione? Al progetto aderirono una ventina di cantine e lo stesso numero di bottiglie, per annata e tipologia, venne stoccato in due differenti centri di affinamento: uno sul fondovalle, nella Fondazione Fojanini a Sondrio che si occupa anche di ricerca scientifica in campo enologico, e uno al passo dello Stelvio, alla Pirovano.

Annate coinvolte quelle del 2000, 2001, 2002 di Valtellina Superiore e di Sforzato. La conservazione in città è avvenuta fra i 14 e i 16°, mentre in alta montagna tra i 6 e i 12-14°. Ora, 14 anni dopo, sono state stappate bottiglie di 11 etichette: un assaggio alla cieca doppio per ogni vino e un’unica domanda: quali le differenze? E, inoltre, se l’affinamento allo Stelvio, tra l’altro più difficile da effettuare, abbia dato risultati migliori. In campo sommelier Ais e assaggiatori Onav che hanno verificato in presa diretta, sotto la supervisione della delegata Ais di Sondrio, Elia Bolandrini. In sala degustatori esperti, giudici internazionali, giornalisti, enologi e protagonisti della viticoltura eroica della Valtellina, come Paolo Balgera, titolare dell’omonima Casa vinicola, Casimiro Maule, Aldo Rainoldi, presidente del Consorzio, Danilo Drocco, direttore della cantina Negri di Chiuro, Isabella Pelizzatti Perego di Arpepe.

«Le aspettative erano diverse - dice Balgera -. Eravamo convinti che i vini affinati allo Stelvio avrebbero performato meglio, rispetto a quelli di fondovalle».

«Non è semplice - aggiunge Maule - individuare una linea unica che contribuisca a definire se l’affinamento in quota abbia avuto impatti effettivi sul vino». Soddisfatto dell’esperienza Drocco: «È stata l’opportunità per valutare gli effetti del nostro Nebbiolo su distanze di almeno 18 anni dalle vendemmie e i risultati di alcune bottiglie attestano la sua grande longevità». «A Maule - sottolinea Sara Missaglia, sommelier, degustatore ufficiale e relatore di Ais Lombardia - va riconosciuta la straordinaria intuizione di avere compreso, 14 anni fa, la necessità di verificare il comportamento del vino a quote diverse. Balgera e Assoenologi hanno realizzato una degustazione a metà fra la sperimentazione scientifica e la leggenda. Una giornata all’insegna del metodo e dell’efficienza organizzativa con Paolo Lorenzini di Bps regista impeccabile. Sorprendenti i vini, sia quelli affinati allo Stelvio che quelli alla Fojanini, capaci di esprimere ancora eleganza e personalità». Chi ha vinto? La sfida, dicono gli esperti, si è chiusa in un sostanziale pareggio fra Fondazione Fojanini e Stelvio.

