Sondrio, 7 agosto 2020 - L’incubo è finito. Grazie a una magistrale indagine-lampo della Squadra Mobile di Sondrio con i colleghi delle Volanti.

Il 26enne egiziano, Mohamed Dash, responsabile in centro città nella notte del 2 agosto di tre violenze sessuali e di una quarta tentata, nato a Segrate, residente a Montagna, incensurato, in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno, l’altra sera è stato arrestato dai detective della sezione Reati contro la persona mentre passeggiava nel capoluogo, terminato il lavoro saltuario di aiutante in un negozio di ortofrutta. I poliziotti avevano in mano il mandato con l’ordine di custodia cautelare in carcere, firmato dal gip Antonio De Rosa, su richiesta del sostituto procuratore Chiara Costagliola.

"Alle 2.30 di domenica - spiega nel corso di una conferenza stampa la dirigente delle Volanti, Lucia Vitali- ci chiama il papà di una donna, riferendo quanto la figlia le ha raccontato, una volta rincasata sotto shock. Un uomo ha tentato di entrare nel palazzo dove vive la ragazza, riuscendovi. Ma superata la prima porta, lei ha avuto la prontezza di chiudere la seconda e rifugiarsi in casa. Questo è l’episodio della tentata violenza". In via Vanoni. La figlia descrive il molestatore come un giovane nordafricano, fra i 25 e i 30 anni, vestito di scuro e accento straniero. Inizia l’azione di perlustrazione del centro e non solo da parte delle pattuglie.

«I poliziotti identificano tutti gli stranieri in giro a quell’ora - spiega il vicequestore vicario, Agostino Gallo - e fra i fermati per i controlli c’è pure quello che, alla fine dell’indagine, risulterà essere il responsabile". La mattina di domenica si presenta in questura un’altra donna e si scopre che è stata la prima a finire nel mirino dell’egiziano, all’1.45, in piazzale Bertacchi: pedinata, velocizza il passo, ma è raggiunta nell’androne del condominio, la immobilizza, la palpeggia, ma c’è un passante e la vittima, approfittando di un attimo di distrazione del 26enne, entra nell’alloggio e lui fugge.

Negli uffici della Polizia, in via Sauro, l’ultima denuncia è di lunedì mattina. Altra donna vittima di palpeggiamenti, avvicinata con la scusa di una sigaretta. Tutte le descrizioni coincidono, anche con le immagini catturate dal servizio pubblico di videosorveglianza e di alcune telecamere di privati.

"Gli episodi sono avvenuti fra l’1.45 e le 3.20 - ricorda Carlo Bartelli, dirigente della Mobile - con questa sequenza: piazzale Bertacchi, via Fiume, via Moro e via Vanoni. Le vittime, fra i 19 e i 54 anni, avvicinate nei punti meno illuminati e isolati. Preziosa la loro tempestiva denuncia, per giungere alla svolta".