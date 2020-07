Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della moglie: con queste accuse i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Sondrio hanno arrestato M.D.L. di 32 anni, originario di Tirano, ma da tempo residente nel capoluogo valtellinese. Gli agenti, nel pomeriggio di martedì, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale sondriese, a carico del 32enne, per ripetuti episodi di maltrattamento, violenza e minaccia nei confronti della sua compagna, D.M., originaria di Morbegno, di 43 anni. Episodi che risalirebbero, in parte, già all’inizio della loro convivenza, risalente al maggio 2019 e andati avanti sino a questo mese, nonostante i ripetuti interventi delle forze dell’ordine. Lo scorso febbraio la vittima, stanca di subire i soprusi, ha contattato il numero verde nazionale antiviolenza e ha presentato denuncia in questura. Mi.Pu.

