Al Tennisporting Club di Sondrio è scoppiata l’estate all’insegna dei camp. Prosegue senza sosta l’attività tennistica del circolo di via Vanoni che è riuscito, seppure con numerosi sforzi, a proporre un programma estivo di tutto rispetto anche per i piccoli sondriesi. I Summer Camp del Tennisporting club di Sondrio, incominciati il 15 giugno, hanno permesso ai ragazzi di divertirsi sebbene per allestire giochi e attività gli organizzatori abbiano dovuto (giustamente) attenersi alle prescrizioni anti Covid 19 contenute nelle ordinanze di Stato e Regione Lombardia. Terminati nei giorni scorsi i primi 5 turni, da domani a venerdì 24 sarà la volta del sesto mentre dal 27 al 31 è previsto il settimo. Visto il grande successo ottenuto fin qui, i dirigenti del sodalizio sportivo sondriese hanno organizzato anche un ottavo turno dal 3 al 7 agosto, anche per andare incontro alla volontà di bambini e genitori.

"I camp estivi hanno visto sempre il tutto esaurito e quindi abbiamo pensato di proporre un altro turno ad agosto – dice Maurizio Salomoni – per far contenti i ragazzi e le ragazze che desiderano partecipare. Nei giorni scorsi ci sono venuti a trovare gli uomini del gruppo di Sondrio della Protezione civile ai quali voglio porgere a nome di tutti, innanzitutto, un grande ringraziamento per l’opera svolta in questi mesi di emergenza Covid-19 e per il loro continuo supporto alle nostre attività".