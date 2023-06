Sondrio, ciclista 21enne urtato allo stop da un’auto finisce in ospedale

Sondrio – Incidente questa mattina intorno alle 8 in via Tommaso Nani, a Sondrio. Un ciclista di 21 anni è stato urtato da una macchina allo stop. Da una prima ricostruzione, l’auto ancora per metà sullo stop si sarebbe trovato davanti il giovane ciclista, che sarebbe sbucato da dietro un furgone. Colpito, fortunatamente a velocità molto ridotta, il 21enne è caduto a terra.

Il ragazzo è stato trasportato, fortunatamente in codice verde, in ambulanza al pronto soccorso per i primi accertamenti. Gli agenti della polizia locale hanno svolto i rilievi del caso.