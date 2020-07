Le elezioni amministrative, previste in autunno, sono state confermate per otto dei nove comuni della provincia di Sondrio che dovevano andare al voto già lo scorso 29 marzo. L’emergenza legata al diffondersi del Covid-19, però, aveva fatto slittare tutto. A non essere più chiamati alle urne saranno i cittadini del comune di Tartano. Il paese, attualmente, risulta essere commissariato a seguito della condanna in primo grado per peculato del sindaco, Oscar Barbetta. Il primo cittadino, infatti, non sarebbe decaduto, ma solamente sospeso fino al prossimo 17 ottobre. Gli altri comuni chiamati alle urne sono Cercino, Mazzo di Valtellina, San Giacomo Filippo, Talamona, Civo, Spriana, Novate Mezzola e Madesimo. Di questi, i primi quattro andranno al voto per lo scadere naturale dei mandati degli attuali sindaci.

I cittadini di Novate Mezzola dovranno tornare a elezioni a causa della prematura scomparsa del primo cittadino Pierangelo Nonini a causa del Covid-19. A Madesimo, invece, la giunta è decaduta a causa delle dimissioni della minoranza e di parte della maggioranza consiliare. Civo e Spriana torneranno alle urne dopo il commissariamento a causa del mancato raggiungimento del quorum. Nella scorsa turnata elettorale, infatti, per entrambi i paesi valtellinesi si era presentata una sola lista.

G.M.