Sondrio 30-04-2020 - Giro d'Italia virtuale anche in Valtellina. Corsa in rosa impossibilitata a svolgersi nella realtà, ecco che di nuovo anche in questo caso giunge in aiuto la virtualità. Nell'evento organizzato da Enel in collaborazione con Garmin Edge e Tacx, gli amatori del ciclismo potranno vivere le emozioni del Giro pedalando virtualmente sui tracciati di 7 tappe iconiche del Giro d’Italia numero 103. La tappa valtellinese si terrà da sabato 2 a martedì 5 maggio e coinciderà con il percorso virtuale degli ultimi 30 km della tappa del Giro: dalle cascate del Braulio, nel Parco Nazionale dello Stelvio fino all’arrivo ai Laghi di Cancano, nel comune di Valdidentro.



Per partecipare basta iscriversi gratuitamente al sito web www.garminvirtualride.com/it, caricare il file GPX della tappa del Giro d’Italia Virtual e installarlo sul proprio ciclocomputer Garmin Edge. Necessario anche un rullo interattivo Tacx o di altro costruttore, su cui collocare la propria bicicletta, da connettere all’Edge. Questo Giro d’Italia Virtual è anche solidale: sarà possibile infatti per tutti i partecipanti una donazione a favore ella Croce Rossa fino al 10 maggio sul portale Rete del Dono.





