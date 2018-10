Sondrio, 19 ottobre 2018 - Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 ha avuto inizio con i primi giorni di ottobre. La prefettura vuole informare tutta la cittadinanza delle modalità con cui si realizza il censimento: nel Comune di Sondrio, ed in altri Comuni selezionati della provincia, il censimento interessa solo un campione di famiglie residenti. Contrariamente al passato in cui si effettuava la rilevazione ogni 10 anni, ora il censimento si farà annualmente su un campione ristretto di famiglie diverse anno dopo anno.

Due saranno le esplorazioni campionarie: l’indagine Areale, che prevede l’intervista da parte di un rilevatore e l’indagine da Lista, per la quale è prevista la compilazione autonoma online. L'indagine viene definita areale in quanto è il territorio a “guidare” la rilevazione: al rilevatore è stata assegnata una porzione di territorio all'interno della quale deve rilevare le unità dell'indagine.

Le famiglie che devono essere intervistate sanno di rientrare nel campione in quanto trovano affisse delle locandine nonché una lettera informativa, inserita nella cassetta postale dai rilevatori. E' il rilevatore che, munito di cartellino identificativo, si reca presso le abitazioni degli indirizzi selezionati ed intervista le famiglie dimoranti abitualmente, le quali devono attendere di essere contattate: non sono, infatti, previste altre modalità di compilazione del questionario se non con l'intervista diretta da parte del rilevatore.

Per la rilevazione da lista: le persone coinvolte sono individuate (estratte) su base campionaria da Istat considerando le famiglie iscritte alle liste anagrafiche del Comune. Alle famiglie interessate sarà recapitata una lettera da Istat con l'indicazione di una username ed una password per la compilazione del questionario via web (on-line). Per il Comune di Sondrio, si segnala che chi rientra nel campione del censimento può recarsi presso gli Uffici Demografici, largo Sindelfingen, per avere informazioni o, per coloro i quali devono compilare il questionario online, ciò può essere svolto presso lo stesso ufficio. Tanto premesso, si invitano i cittadini interessati dalla rilevazione a non sottovalutare la prudenza; in caso di dubbi contattare immediatamente gli Uffici comunali ovvero le Forze dell’Ordine che forniranno risposte o consigli al riguardo

