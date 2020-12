Sondrio, 21 dicembre 2020 - Blackout a Sondrio. Questa mattina verso le 9 diversi quartieri della città sono rimasti senza luce. Le zone interessate sono state quelle intorno all'ospedale, via Toti, via Malta... sino via Vanoni. Tanti i problemi: ascensori bloccati, case al freddo perché gli impianti di riscaldamento non funzionavano, lavoratori che fanno il telelavoro impossibilitati a operare. I problema si è protratto per circa 45 minuti. Poi la luce è tornata.

