Albosaggia, 1 febbraio 2020 - Un «Rifugio etico» in quota, un "museo antropologico culturale" gestito da ragazzi disabili e una "stalla etica" sono i prossimi, ambiziosi traguardi verso i quali si muove Albosaggia, con il suo servizio Spah (dedicato alle persone disabili e gestito dalla Fondazione Albosaggia) e tutti i partner territoriali coinvolti.

È di questi giorni una concreta svolta del progetto nato tempo fa nel paese orobico, ma con sviluppi su tutto il territorio sondriese, per la creazione di un circuito occupazionale virtuoso, in grado di garantire autonomia e pieno inserimento sociale ai giovani con disabilità. Dopo mesi di lavoro e confronto, ha trovato più ampia condivisione lo studio per la realizzazione del percorso che, grazie a un innovativo modello di gestione, permetterà a ragazzi e ragazze con abilità diverse di lavorare e realizzarsi e i cui dettagli sono al centro di una serie di incontri anche istituzionali.

«Grazie al concreto appoggio della consigliera regionale Simona Pedrazzi - commenta il sindaco di Albosaggia, Graziano Murada - stiamo valutando la possibilità di un accordo di programma con Regione Lombardia che ci permetterebbe di procedere ancor più speditamente e con maggiore forza". Ci si muove quindi verso un reale cambiamento del sistema. Anche per merito di partner quali Fondazione Albosaggia, Tecnici senza Barriere e Polo di formazione professionale (Pfp), si creeranno opportunità concrete per le persone con disabilità psicofisiche che, di norma, passano dalla giovinezza all’età adulta senza trovare servizi che facilitino il loro ingresso nel panorama lavorativo.

Fra gli interventi già decollati la "Casetta dell’accessibilità", punto informativo e per il noleggio delle joelette (carrozzelle da fuori strada a ruota unica che permette anche a persone con ridotta mobilità o in condizioni di disabilità di fare gite in montagna) in parte gestito dai ragazzi dello Spah. Traguardo successivo la realizzazione della nuova "Casa dello Spah", con spazi adeguati non solo per la gestione delle attività diurne, ma anche per l’attuazione del "Dopo di Noi". E poi le vere novità: il "rifugio etico" in quota, un "museo antropologico culturale" gestito da ragazzi disabili e una "stalla etica", proposte coraggiose che necessitano di risorse e sostegno e che saranno dettagliate durante incontri fissati per far salire a bordo altri importanti portatori d’interesse. "Al centro dell’attenzione - spiega il consulente di Spah, Alberto Vedovatti - l’abitazione e l’occupazione, i due capisaldi dello sviluppo personale e del percorso di autonomia di ciascuno, inclusi i vari aspetti legati ad aggregazione, socialità e ricreazione".