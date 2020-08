Sondrio, 12 agosto 2020 - La situazione relativa al Morelli arriva anche a Roma. Nella giornata di ieri, martedì 11 agosto, il sindaco di Sondalo, Ilaria Peraldini, e il primo cittadino di Livigno, Damiano Bormolini – a nome di tutti i sindaci dell’Alta Valle – sono stati ricevuti presso il Ministero della Salute dal viceministro, il senatore Pierpaolo Sileri, al quale hanno sottoposto le problematiche inerenti l’ospedale di Sondalo. I sindaci avrebbero riscontrato, da parte del viceministro, una grande attenzione e sensibilità riguardo al problema: «Studierà la documentazione che gli è stata consegnata – concludono – e ha promesso di organizzare una visita, a settembre, in Alta Valtellina, per conoscere le realtà del territorio».

Tutto questo a due giorni dal grande successo della manifestazione «Giù le mani dal Morelli», promosso dal Comitato a tutela della sanità di montagna e dai sei sindaci dell’Alta Valtellina, che hanno tutti preso parola durante la mobilitazione. «Si è tentato di ridurre tutta la questione a una contrapposizione tra i sindaci dell’Alta Valtellina e gli altri, tra Sondrio e Sondalo, - ha detto Massimiliano Trabucchi, sindaco di Valdidentro - ma non è così. La vera contrapposizione è verso un metodo impositivo che non risponde alle esigenze della nostra gente. A questo, sì, ci opponiamo con forza». Poi, il primo cittadino di Valdisotto, Alessandro Pedrini: «La battaglia non è tra l’ospedale Morelli e quello di Sondalo. Se il Morelli verrà depotenziato ne perderà tutta la sanità provinciale».

«La tutela della salute è un diritto sacrosanto, lo è avere una sanità adeguata ed efficiente - ha poi detto il sindaco di Bormio, Roberto Volpato -. Come possiamo ospitare le olimpiadi invernali con un Morelli smantellato? Non è accettabile. E’ stato un nosocomio di riferimento per la cura del Covid, e ora questo è il ringraziamento». Infine, il primo cittadino di Valfurva, Angelo Caciotto, che ha combattuto strenuamente contro il virus. «Grazie a tutto il personale dell’ospedale Morelli, che ha lavorato senza mai tirarsi indietro, con uno spirito di sacrificio inimmaginabile - le sue parole -. Ho avuto paura, ad un certo punto non riuscivo a muovere nemmeno un muscolo. Non sapevo se sarei sopravvissuto. E ho ancora problemi. Ecco l’importanza di avere un ospedale vicino: se ci fosse stato solo l’ospedale di Sondrio, forse ora non sarei qui».