Sondalo (Sondrio), 14 maggio 2020 - Dall’autonomia amministrativa e finanziaria del Morelli alla creazione di un centro regionale Covid-19: queste le istanze portate avanti dai sei sindaci dell’Alta Valle che, nelle scorse ore, hanno deciso di inoltrare una lettera ai vertici di Regione Lombardia – destinatari, oltre al presidente Attilio Fontana anche l’assessore alla sanità Giulio Gallera e quello alla montagna Massimo Sertori – per chiedere un incontro, in teleconferenza, per discutere del futuro del nosocomio di Sondalo. La mozione approvata, pochi giorni fa, dal Consiglio Regionale, che impegna Regione Lombardia a bloccare il trasferimento dell’Unità Spinale da Sondalo a Sondrio sembra bloccare la proposta di riassetto sanitario presentata dal Politecnico di Milano – che, al contrario, sembrava prevedere un accentramento delle funzioni all’interno del nosocomio del capoluogo provinciale – ma l’attenzione degli amministratori locali rimane alta.

"Nella piena consapevolezza – scrivono gli amministratori di Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva, Valdidentro e Livigno - del nostro ruolo istituzionale siamo convinti che si possa attivare un momento di comprensione delle reciproche esigenze, volto a costruire un percorso alternativo a quello attuale e capace di assicurare ai nostri cittadini una risposta sanitaria di grande qualità. Riteniamo che non si possa perdere l’opportunità di costruire dal basso, con un confronto a livello locale, un’alternativa condivisa ed efficace". Tra le domande avanzate dagli amministratori locali ai vertici regionali anche quella relativa alla mancata realizzazione al Morelli di un Centro Regionale Covid, dotato di una sua gestione sanitaria indipendente. "Al fine di ripristinare – sottolineano - in sicurezza e al più presto, tutte le attività ospedaliere ora spostate su Sondrio".

La nuova destinazione del Morelli dovrebbe avere, secondo i sindaci, una valenza non solo regionale, ma nazionale, se non europea, proprio per la sua esemplare struttura sanatoriale a padiglioni, struttura ideale per creare un centro di infettivologia collegato, per la ricerca, ad un centro universitario. "All’interno di questo contesto, potrebbe trovare collocazione anche un dipartimento universitario per la formazione infermieristica – concludono gli amministratori dell’Alta Valle - ora collocata in un ex edificio scolastico riadattato, inadeguato e troppo distante dalle realtà sanitarie stesse. Riteniamo, in conclusione, che per le soluzioni proposte sia assolutamente necessario un modello organizzativo non più riconducibile alla Asst attuale; la sua complessità e straordinarietà necessita, invece, di una gestione indipendente e autonoma con modelli operativi più efficienti".