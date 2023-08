Solo sul Cengalo i lavori procedono spediti

Oltre il confine di Villa di Chiavenna, i lavori di ripristino e messa in sicurezza nella zona del Cengalo proseguono spediti ma i costi sono lievitati parecchio. Sono passati ormai quasi sei anni da quel lontano 23 agosto 2017 quando dal pizzo Cengalo in val Bondasca (Ch), intorno a 3.369 metri di quota, si staccò una frana che, precipitata sul ghiacciaio, causò 8 vittime e una colata di detriti di circa 4 milioni di metri cubi. E il materiale seppellì il fondovalle della Bondasca raggiungendo alcune frazioni, distruggendo parecchi edifici e causando l’abbandono per alcune settimane di 150 residenti per un danno stimato in 50 milioni di franchi. Nell’autunno del 2021 sono incominciati i lavori per la protezione dalle alluvioni nelle zone più a rischio del fiume Mera, fra Bondo e Spino, e per l’interramento dei cavi dell’alta tensione. In precedenza i lavori hanno interessato sulla rimozione del materiale dovuto alla colata detritica. Nel 2022 e nell’inizio del 2023 ci si è concentrati sulla costruzione dell’imponente ponte sulla Bondasca e del cosiddetto “punt“ che andrà a sostituire la storica struttura in pietra che collegava Bondo e Promontogno. F.D’E.