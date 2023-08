Soccorso alpino: Due escursionisti recuperati nella notte a Plesio (Como)

PLESIO (Como)

Due escursionisti stranieri sono stati salvati lunedì notte in Val Sanagra, in provincia di Como, dopo essersi persi nei boschi che da Plesio salgono in Val Cavargna, nel comune di Cusino. I due erano partiti nel pomeriggio senza tener conto delle condizioni meteo avverse e hanno impiegato molto più tempo del previsto perché hanno perso l’orientamento. Quando il sole è tramontano erano molto fuori strada, sul versante nord del Monte Grona. Per miracolo sono riusciti a chiamare il 112 e a recuperarli ci hanno pensato i volontari della 19° delegazione Lariana, ma con grande difficoltà e guadando con l’aiuto delle corde il corso impetuoso del torrente Sanagra.