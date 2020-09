Campo al Tartano (Sondrio), 1 settembre 2020 - Intervento in quota nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre. Intorno alle 16 a Campo Tartano (Sondrio) una escursionista brianzola di 58 anni, mentre stava percorrendo il Sentiero dei Ponti - Ponte nel Cielo ha riportato un trauma a un ginocchio e non riusciva a proseguire. L'hanno raggiunta le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Cnsas, che l'hanno messa in sicurezza e portata a valle.

