Chiavenna (Sondrio), 29 settembre 2018 - Allarme gioco d’azzardo: a Chiavenna i cittadini hanno speso, nel 2016, oltre 27 milioni di euro nelle macchinette. Il dato desta ancora maggiore preoccupazione se confrontato con la media del territorio provinciale: nella Città del Mera la spesa pro capite destinata al gioco d’azzardo ammonta a 714 euro all’anno, a fronte dei 396 registrati sul territorio della Provincia di Sondrio mentre, tra Valtellina e Valchiavenna, sono ben 308 i milioni spesi in video lottery, lotterie istantanee e scommesse sportive a quota fissa. Dai dati emersi dalla ricerca effettuata grazie al progetto di Regione Lombardia “Insieme contro l’azzardo” è anche risultato che, a Chiavenna, è presente una slot ogni 117 abitanti – una su 136 in Lombardia e una su 131 in Italia – e che la concentrazione rimane comunque elevata anche in considerazione del fatto che Chiavenna accoglie anche i giocatori dei Comuni limitrofi.

Poco incoraggianti i numeri legati alla consapevolezza del problema: nel 2017, in tutta la Provincia di Sondrio, sono stati solamente 57 i pazienti presi in cura dall’Asst per un disturbo da gioco d’azzardo. Le persone che soffrono di questa dipendenza dovrebbero essere, però, molte di più: in base alle stime elaborate dal Ministero della sanità, infatti, la popolazione colpita dal disturbo dovrebbe corrispondere all’1,5% del totale. A destare particolare attenzione anche l’incidenza del fenomeno tra i giovani: in base ai risultati emersi dai questionari somministrati a 1.400 studenti, 1.098 dei quali minorenni, è emerso che il 60% ha giocato nell’ultimo mese (a livello nazionale il dato è del 40) che il 9% è a rischio dipendenza mente il 4% presenta un problema con il gioco d’azzardo. Per cercare di arginare i numeri il Comune di Chiavenna ha approvato un nuovo regolamento: il sindaco, con apposita ordinanza, avrà la facoltà di limitare l’accesso al gioco d’azzardo al di fuori degli orari solitamente dedicati agli «affetti famigliari». Inoltre, come previsto dalle normative nazionali, è fatto divieto di introdurre nuove slot machine a meno di 500 metri dai punti sensibili e l’amministrazione non concederà più a soggetti privati, che vogliano allestire apparecchiature per il gioco d’azzardo, locali o stabili di proprietà comunale. «È nostra intenzione – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune, Elena Del Re – promuovere una serie di attività per contenere, contrastare e prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo».