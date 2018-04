Livigno (Sondrio), 3 aprile 2018 - Ancora una slavina a Livigno, e questa volta si può davvero parlare di tragedia sfiorata, una tragedia, tra l’altro, che avrebbe coinvolto anche una bimba di appena due anni. Invece, fortunatamente e miracolosamente, mamma e figlia (la donna ha 46 anni), sono state estratte sane a salve dall’auto in cui si trovavano, che è stata travolta dalla slavina.

E' successo il giorno di Pasqua, domenica primo aprile, in località Trepalle, attorno alle 15.20. La valanga si è staccata nella zona del Monte Sforzellina ed è scesa fino a valle travolgendo delle auto ferme in sosta sulla strada statale del Foscagno. In una delle auto, chiuse dentro, c’erano mamma e figlia, che sono state travolte dalla massa nevosa senza avere possibilità di uscire dalla macchina, bloccate e terrorizzate. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i soccorritori, i sanitari del 118, gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco, anche volontari di Livigno, tra i primi a intervenire. Fortunatamente, sono riusciti a liberare l’auto quel tanto che bastava per far uscire mamma e figlia, spaventate, soprattutto la donna, ma entrambe in buone condizioni di salute.

La 46enne e la piccola di poco più di 2 anni sono state comunque trasportate per accertamenti all’ospedale «Morelli» di Sondalo, le loro condizioni di salute non destano gravi preoccupazioni. L’episodio, però, poteva avere davvero conseguenze gravi. Le auto, infatti, in quella zona non possono transitare, per via del pericolo valanghe, ma nell’area in cui è caduta la slavina non c’era divieto di sosta ed erano diverse le vetture parcheggiate. Il pericolo valanghe, lì ma non solo, è ancora piuttosto serio, 3 su una scala da 1 a 5. «Su pendii ripidi è possibile il distacco di valanghe anche di medie dimensioni, sia in modo spontaneo che con debole sovraccarico» si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio. Gli esperti, inoltre, avvertono che è in arrivo una nuova perturbazione di carattere nevoso su Alpi retiche e Alpi Orobie.