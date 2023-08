Sirene accese Si saluta il congedo del capo reparto

L’ultima corsa a sirene spiegate, poi il picchetto d’onore, con i colleghi sull’attenti e le sirene di tutti i mezzi di soccorso accese. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno reso omaggio alla loro maniera al collega Gianfranco Villa (nella foto), 60 anni. Dopo 37 anni di servizio, il capo reparto esperto ha consegnato il distintivo, appeso l’elmetto e la divisa al chiodo e si è congedato, per raggiunti limiti di età. Si è infatti arruolato nel 1986, subito dopo la naja obbligatoria. Ovunque c’è stato bisogno lui c’è stato: in Valtellina per l’alluvione nel 1987; in Sicilia per l’eruzione dell’Etna nel 2000; Abruzzo, Marche, Emilia Romagna per i terremoti, sia come vigile operativo nella ricerca persone, sia come gestore e coordinatore delle operazioni di soccorso; in Piemonte per gli incendi; sempre per gli incendi di nuovo in Sicilia, dove ha coordinato i piloti dei Canadair. Ha acquisito più specializzazioni.D.D.S.