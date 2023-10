Si rimettono a nuovo le strade. Cantieri aperti anche nelle frazioni

Restyling a Sondrio in città e nelle frazioni. Sicurezza dei cittadini, pedoni, ciclisti e automobilisti, decoro e piena efficienza: sono gli obiettivi che l’amministrazione comunale intende raggiungere con i numerosi interventi di manutenzione straordinaria programmati in città e nelle frazioni. Con regolarità si aprono nuovi cantieri sulla base delle risultanze del costante monitoraggio dell’ufficio tecnico che individua le situazioni che richiedono una soluzione in tempi brevi. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di asfaltatura del manto stradale su circa quattromila metri quadrati di superficie lungo le vie Zoia e le Ca’ a S. Anna, in via Cavade a Mossini, nelle vie delle Prudenze e alla Chiesa a Ponchiera, in località Vesolo per quanto riguarda le frazioni, in via Visciastro in città. Un intervento annunciato nei mesi scorsi che è stato realizzato in queste settimane. Un cronoprogramma che non conosce soluzione di continuità, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco: "Le necessità sono note a tutti poiché le strade più trafficate e i marciapiedi più utilizzati inevitabilmente richiedono regolari interventi di manutenzione che, compatibilmente con le risorse a disposizione, stiamo realizzando per risolvere le problematiche più urgenti. L’impegno dell’Amministrazione comunale è massimo nelle tre fasi che precedono la realizzazione degli interventi: individuazione delle zone, programmazione, elaborazione dei progetti, reperimento delle risorse, indizione delle gare di appalto. Con l’obiettivo di fare presto e bene per garantire la sicurezza dei cittadini".

Terminato l’intervento nelle frazioni si procederà in altre zone del territorio comunale per un investimento di 120 mila euro. Entro la fine del 2023 verranno asfaltate le vie Bassi, Vigoni, compresa una parte del parcheggio di via Aldo Moro, Don Bosco e Ventina, per circa 4000 metri quadrati. A seguire saranno interessate le vie Pedescallo, Gavazzeni, delle Prese e Don Luigi Guanella, per altri 2500 metri quadrati di superficie. Complessivamente si superano i diecimila metri quadrati, ai quali si aggiungono gli interventi puntuali su strade e marciapiedi in diverse zone della città e delle frazioni.