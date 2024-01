Si cerca un’anima turistica. Il calendario degli eventi : "Soddisfiamo tutti i gusti"

Un anno ricco di eventi e manifestazioni. È quello che si prospetta per la città di Sondrio, sempre più decisa a ritagliarsi un’anima turistica, grazie ad una serie di kermesse organizzate nel capoluogo di provincia valtellinese dall’amministrazione Scaramellini.

Il 2024 di Sondrio, apertosi con le iniziative per l’Epifania e con la cerimonia di apertura dei Winter World Master Games Lombardia 2024 (sorta di Olimpiadi per Over 30 ndr), prosegue, sul fronte degli eventi e delle manifestazioni, domenica 4 febbraio, con il Carnevale dei ragazzi, organizzato dalla comunità pastorale di Sondrio con il sostegno del Comune. Una grande festa che unisce i residenti, dai bambini e ai ragazzi agli adulti, per celebrare il periodo più scanzonato dell’anno durante il quale si liberano creatività e allegria.

"Come amministrazione comunale sosteniamo la manifestazione e il lavoro appassionato dei volontari garantendo un contributo economico e un supporto tecnico e logistico - spiega il vicesindaco e assessore alle Attività produttive e agli Eventi Francesca Canovi -. Con l’assessore alle Politiche giovanili Raffaella Volpatti ci stiamo confrontando con gli organizzatori affinché i cittadini possano celebrare nel miglior modo possibile il rito del carnevale nelle vie e nelle piazze".

Il momento clou è previsto nella giornata di domenica, ma già il sabato pomeriggio non mancheranno le sorprese. Dalle 10 di domenica, la città sarà pacificamente invasa da tante maschere che troveranno nelle piazze e nelle vie del centro cittadino stand gastronomici e streetfood.

La sfilata dei carri e dei gruppi mascherati partirà alle 14 da San Rocco per raggiungere piazza Garibaldi dove, dalle 16.30, si svolgerà la premiazione delle creazioni più belle.

In attesa del Carnevale dei ragazzi, prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale in vista degli eventi che animeranno la città a primavera, in estate e in autunno.

Un calendario che, negli appuntamenti, ricalcherà quello del 2023, che aveva ottenuto riscontri molto positivi in termini di gradimento e di presenze. L’obiettivo è quello di animare la città offrendo a residenti e turisti occasioni per scoprire Sondrio e le sue peculiarità.

Fulvio D’Eri