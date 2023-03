Sì alla cava in zona Foppa e il Comune ricorre al Tar

Il Comune di Novate Mezzola ha impugnato al Tar la determina che ha approvato la Via (Valutazione impatto ambientale) e l’autorizzazione del progetto produttivo della cava di materiale lapideo “Foppa Ganda Grossa”, su progetto della società “Novate Mineraria“.Nelle 15 pagine di ricorso (e le decine di documenti che saranno prodotti in giudizio) il Comune "ha messo a nudo gli errori ed i vizi, non solo giuridici ma anche tecnici, degli atti impugnati e la superficialità dell’istruttoria condotta dalla Provincia di Sondrio, all’epoca guidata da Elio Moretti".

Ecco le criticità più rilevanti: 1) uso di esplosivi. Nei documenti progettuali di Novate Mineraria viene riportato il previsto utilizzo di un quantitativo di “circa 1000 kg” l’anno di dinamite. "Il quantitativo, abnorme, è stato smentito solo a voce e qualificato come “refuso” - dice il sindaco Nonini -. Però ad oggi nessuna prescrizione sull’utilizzo di esplosivo è stata imposta da Provincia di Sondrio. Forse per Provincia non è un problema l’utilizzo di esplosivi di 2ª categoria (gelatinati e pulverulenti) in un contesto tanto fragile, dove è ben nota l’instabilità del versante, il tutto al di sotto di un perimetro di frana attiva? 2) totale assenza di approfondimento dei funzionari di Provincia della precaria stabilità del versante. Non ha considerato gli eventi degli ultimi anni e neppure gli studi tecnico-scientifici, condotti da università e professionisti esperti. Si sono già dimenticati che a gennaio 2021 ben 76 persone sono state allontanante dalle loro case (che si trovano sotto la parete) per via della caduta di massi e frane?". Mi.Pu.