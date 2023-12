“Sguardi sul Resegone”. Aperta la mostra

Il Resegone in mostra. È in corso a Palazzo delle Paure a Lecco la rassegna Sguardi sul Resegone, curata dai soci della Società Escursionisti Lecchesi. La mostra è allestita in Torre Viscontea fino al 14 gennaio 2024. In mostra ci sono le cartoline dalla collezione privata di Valerio Bolis e Stefano Frosio: si tratta di immagini che vogliono testimoniare un’epoca ormai lontana e che offrono al visitatore la possibilità di ripercorrere un secolo di storia con protagonista assoluto il Resegone, montagna simbolo di Lecco. La mostra è anche una tappa nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni ufficiali per il centenario della posa della Croce sulla vetta.