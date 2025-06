Settimo Ponte intitolato a Manzoni

"Ad Alessandro Manzoni che grazie ai Promessi sposi ha reso per primo l’Italia “una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor“". Così recita, riprendendo alcuni versi dell’ode civile Marzo 1821, la targa scoperta sul Settimo Ponte che passa sopra il Mallero, collegando via Aldo Moro e via Ventina. "Durante le celebrazioni manzoniane di due anni fa, all’amministrazione comunale è giunto il suggerimento della professoressa Anna Bordoni Di Trapani che abbiamo accolto. Non avendo però piazze o vie da intitolare, la scelta è caduta sull’infrastruttura che senz’altro meritava un nome più significativo di Settimo Ponte" ha spiegato l’assessore alla Cultura Marcella Fratta, presente ieri alla cerimonia con Ombretta Meago, dirigente dell’Istituto comprensivo Paesi Retici, rappresentato da numerosi studenti della media Torelli, da anni impegnata in originali approfondimenti legati alla toponomastica. A scoprire la targa apposta sul parapetto del ponte (nella foto), colei che l’ha suggerita, la docente universitaria e storica preside del liceo classico Piazzi, stimata a Sondrio, non solo per l’eccezionale conoscenza della lingua e della letteratura italiana.

S.B.