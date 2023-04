Servizio pulizie Gli addetti scioperano

Era dai tempi in cui la casa da gioco era chiusa per il fallimento disposto dal Tribunale di Como e i lavoratori protestavano per farla riaprire che non si vedeva più un presidio a Campione d’Italia, almeno fino a ieri, quando a scendere in strada sono stati i lavoratori del servizio pulizie che da mesi chiedono di vedersi riconoscere uno stipendio degno di questo nome. "Non siamo lavoratori di serie B! - hanno scandito in coro le lavoratrici che hanno manifestato di fronte all’ingresso del Casinò Campione insieme ai delegati delle Fisascat Cisl - Guadagniamo una miseria, con salari mensili di 1.250 euro lordi sostenere i costi dell’enclave è impossibile: affittare casa, curarsi e fare la spesa sono sfide proibitive. È ora di mettere la parola fine a questo scandalo". Oltre alla direzione della casa da gioco i lavoratori e le lavoratrici hanno invocato l’intervento del Comune che è proprietario dell’azienda in qualità di socio unico. "Abbiamo più volte lanciato appelli al sindaco che si è trincerato dietro un eloquente silenzio - si sono lamentati - Anche le istituzioni devono farsi carico del dramma sociale dei lavoratrici e lavoratori dell’appalto, tutti cittadini campionesi. Chiediamo al Comune di convocare al più presto un tavolo istituzionale per discutere con la società appaltatrice le condizioni del nostro contratto nazionale Multiservizi, pensato per costi e retribuzioni italiane ma del tutto inadeguato al costo della vita di Campione d’Italia". R.C.