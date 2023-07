Serie B in bilico Tutto il Consiglio tifa blucelesti

Divisi dalla fede e dai colori politici, ma uniti dal credo e dalla maglia calcistici, che sono blucelesti. Mentre in città ieri sera i tifosi della curva Sud sono scesi in strada in centro per una manifestazione pacifica contro la mancata ammissione in Serie B del Lecco, guadagnata sul campo, per il ricorso (accolto) del Perugia, gli assessori e i consiglieri comunali si schierano accanto al patron Paolo Di Nunno (foto), all’allenatore, agli altri dirigenti e tecnici e ai giocatori della Calcio Lecco.

"Fa male constatare che il merito sportivo non sia riconosciuto – si legge in un documento bipartisan diramato da Palazzo Bovara -. È impossibile spiegare a generazioni di tifosi blucelesti, da coloro che hanno visto militare la nostra squadra in serie A negli anni ’60 ai più piccoli, che hanno festeggiato solo qualche settimana fa, questa scelta: non possiamo arrenderci all’idea che norme burocratiche astratte possano soffocare il vero senso dello sport! Tutti noi, che insieme rappresentiamo la città di Lecco, pur nelle diverse responsabilità di consiglieri comunali, di capigruppo, di assessori e di sindaco, siamo vicini alla squadra, al mister Luciano Foschi e alla famiglia Di Nunno, che, nuovamente, si fa carico di difendere i meriti conquistati sul campo". Si schiera anche il consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini. "Assurdo che il sacrificio, l’impegno e i risultati di giocatori, società e tifosi vengano vanificati. Non si può spezzare per delle scartoffie il sogno di un’intera città e di un territorio che ha creduto fino alla fine alla promozione in serie B ed ottenuto una straordinaria vittoria sul campo", denuncia. D.D.S.