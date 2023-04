Serafino Dell’Uomo I giovani ricordano il patriota dimenticato

di Giovanni Chiodini

A Milano, dov’era nato nel 1817, e ad Abbiategrasso, dove fu ucciso il 5 gennaio del 1849, una via ricorda Serafino Dell’Uomo, un patriota. Molti, passandoci, avranno letto e se ne ricordano svogliatamente il nome. Come peraltro accade a tutti i personaggi che possiamo definire minori della nostra storia d’Italia, in pochi sanno dire chi fosse.

Una lacuna che alcuni giovani abbiatensi hanno voluto colmare, in occasione dell’anniversario della ricorrenza delle Cinque Giornate di Milano (18-22 marzo del 1848), portando un mazzo di fiori accanto al monumento sepolcrale nel cimitero di Abbiategrasso, in un angolo peraltro anonimo, senza evidenza.

Serafino Dell’Uomo era, come detto, nato a Milano e si era trasferito a Londra per lavoro.

Quando ebbe notizia del fervore che animava la sua città, con la voglia di insurrezione contro il dominio austriaco, si imbarcò immediatamente e fece ritorno a Milano, dove si unì ai combattimenti sulle barricate. La liberazione però fu solo momentanea. Nei mesi successivi Milano tornò ad essere governata dagli Austriaci, che subito si misero a dare la caccia ai partecipanti alla lotta di liberazione, molti dei quali, tra cui Dell’Uomo, avevano cercato riparo in Piemonte.

Serafino Dell’Uomo venne fermato a poche centinaia di metri dal Ticino, in località Cà di Biss. Trasportato al comando austriaco allora situato alla cascina di Prato Maggiore, fu condannato a morte perché trovato in possesso di materiale propagandistico e lettere compromettenti.

Fu ucciso il 5 gennaio del 1849 nel fossato del castello di Abbiategrasso, presso l’antica Porta Nuova. Il cadavere, come riporta lo storico locale Pietro Parodi nel suo “Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso“, rimase semisepolto per dieci anni: i soldati austriaci, in segno di disprezzo, lo seppellirono nel luogo dell’esecuzione "coperto da non più di dieci centimetri di terra, in una fossa troppo stretta tanto che vi fu costretto facendovelo calpestare dai soldati... Solo il giorno dopo, quando essendosi smossa la terra, uscivan fuori dalla fossa i piedi del morto, concessero che fosse meglio sepolto". Il corpo rimase in quel luogo - dove oggi c’è un monumento - sino al 1859, quando al termine della Seconda guerra di Indipendenza fu recuperato e trasportato al cimitero per una degna sepoltura.

"Come cittadini - hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa di ricordo di Serafino Dell’Uomo - sentiamo il dovere di dare un segnale affinché si faccia breccia nel passato e si inizi a creare uno spirito di consapevolezza dell’essere abbiatensi, che non può prescindere dalla conoscenza della propria storia".