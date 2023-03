Sequestrato impianto di carburante abusivo

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, nel corso di un controll sul lavoro, hanno rinvenuto e sequestrato un impianto di distribuzione di carburante abusivo in un magazzino in uso ad una società di trasporti a Livigno, utilizzato per il rifornimento dei propri mezzi. Costituito da una pompa erogatrice munita di conta-litri collegata con tubatura sotterranea ad una cisterna interrata nel piazzale, è risultato sprovvisto dell’autorizzazione del Comune e del certificato di prevenzione incendi dei Vf e ritenuto pericoloso per l’incolumità degli autotrasportatori e per i residenti nella zona. L’imprenditore è stato denunciato alla Procura. Si indaga sul carburante stoccato, per verificare se la colorazione “rossa” sia riconducibile all’utilizzo di gasolio agevolato per riscaldamento anziché per autotrazione. Mi.Pu.