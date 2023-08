Senza medico a Lecco: Visite e Consulti per Telefono e Videochiamata

Visite per telefono e consulti a distanza in videochiamata per i tanti pazienti orfani del medico di base. Il nuovo servizio è stato varato l’altro giorno. Lo hanno ideato e organizzato i vertici di Ats della Brianza per in cittadini che non hanno più un medico di famiglia e che sono costretti a rivolgersi ai camici bianchi degli Amt, gli Ambulatori medici temporanei, che garantisco ugualmente continuità assistenziale durante il giorno in attesa della nomina dei medici di medicina generale.

Solo a Merate sono circa 3mila i pazienti che non hanno più un medico “della mutua“ in pianta stabile. Mancano medici anche a Nibionno e a Costa Masnaga. Da martedì l’assistenza tramite gli Amt è ulteriormente migliorata a grazie all’introduzione di un nuovo numero per ogni ambulatorio con fasce orarie dedicate al quale gli assistiti potranno rivolgersi per un consulto sanitario telefonico con un medico dell’equipe. "L’obiettivo è migliorare il funzionamento degli ambulatori, riducendo i tempi di attesa per gli appuntamenti, evitando eventuali appuntamenti per problematiche che possono essere risolte telefonicamente e venendo incontro alle esigenze espresse dagli assistiti in questi mesi", spiegano da Ats. Per uno specifico consulto con i medici dell’Amt di riferimento bisogna chiamare il numero specifico della propria Amt. Per la prenotazione di visite ambulatoriali si deve invece telefonare al call center di Ats Brianza al numero 039.2369000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. D.D.S.