Sondrio, 16 luglio 2020 - Il presidente della Provincia di Sondrio chiede di rivedere le disposizioni normative per far sì che a settembre gli studenti possano ritornare a frequentare la scuola. In caso contrario, vaglia un piano B. E anche il mondo provinciale della scuola chiede maggiori garanzie per poter iniziare l’anno scolastico con più tranquillità. Queste le decisioni assunte al termine di un incontro tenutosi martedì, negli uffici dell’Ust di Sondrio, al quale hanno partecipato anche i dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria dell’intero territorio. Varie sono le tematiche affrontate.

Dopo la riunione è stata inviata una nota al Presidente di Regione Lombardia, al Presidente dell’Unione delle Provincie Lombarde, al Presidente Anci nella quale vengono segnalate le seguenti criticità: trasporto scolastico, spazi, attività didattiche, conciliazione famiglia-lavoro, scuole paritarie. "Ho voluto interessare gli Enti superiori di quelle che sono le criticità emerse nel corso della conferenza di servizi – dichiara il Presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti – affinché si possa coniugare il diritto allo studio dei ragazzi, le imposizioni normative sovraordinate e la conciliazione dell’organizzazione delle famiglie col lavoro. O vi è una rivisitazione delle disposizioni normative sovralocali o altrimenti non sarà possibile riprendere le lezioni in presenza. Gli scenari che si prospettano si declineranno in base allo sviluppo dell’epidemia. Intanto insieme al provveditorato, ai dirigenti scolastici ed all’agenzia dei trasporti, nell’eventualità che non sia possibile riprendere l’attività didattica ordinaria, si sta studiando un piano per la ripresa delle lezioni che prevede per le scuole superiori a settimane alterne le lezioni in presenza e a casa".

Tutti i dirigenti presenti hanno sottolineato come la ripresa delle lezioni con tutti gli alunni in presenza debba essere considerata una priorità, invitando le istituzioni preposte a fare il possibile per garantire il diritto allo studio degli studenti della Provincia compatibilmente con le normative sovraordinate. Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Molinari, ha "ringraziato la Provincia per la collaborazione in questa complessa fase di programmazione dell’avvio dell’anno scolastico.