Scuola per tutti a Sondrio. L’aiuto si fa concreto per le famiglie nel pagamento del materiale scolastico

Sondrio – Più Gesti positivi a sostegno delle famiglie sondriesi e tiranesi per le spese scolastiche, un’iniziativa già sperimentata che rientra in un progetto nuovo per crescere e svilupparsi. Torna per il 6° anno consecutivo “Gesti positivi“, promosso da Sol.co Sondrio e Forme Impresa Sociale, confermato nella sua struttura e nelle sue finalità ma nell’ambito di ProPositivi, il progetto con Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina. “Gesti positivi“ con l’edizione 2023 si integra e si rafforza all’interno di ProPositivi per distribuire 168 voucher di 100 euro ciascuno.

Un investimento di 16.800 euro, di cui una parte donata dalle cartolerie aderenti. Gli ambiti sono quelli di Sondrio e di Tirano e le candidature di famiglie residenti nei 34 Comuni possono essere presentate a partire dal 10 luglio ed entro il 26 luglio. Entro il 10 agosto le famiglie riceveranno comunicazione degli esiti della domanda e dell’eventuale ingresso in graduatoria. «Con Gesti Positivi - evidenzia Massimo Bevilacqua, direttore di Sol.Co.- abbiamo consolidato una buona pratica di sostegno alle famiglie e ai ragazzi in età scolare, una pratica in cui in m olti fanno la loro parte, anche le stesse cartolerie coinvolte, contribuendo a rendere l’aiuto più ampio. Questo è welfare comunitario".

"Come territorio di Tirano - aggiunge Elisa D’Anza, direttore di Forme Impresa Sociale - siamo contenti di aderire alla campagna Gesti Positivi offrendo un’opportunità in più alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi che vivono una situazione di difficoltà. Si rinnova anche per quest’anno la preziosa collaborazione con il servizio sociale della Cm di Tirano, con la rete di tutti gli attori del territorio che partecipano al tavolo di contrasto alle povertà promosso dall’Ufficio di Piano di Tirano e con le cartolerie del territorio".

Per candidarsi ogni famiglia dovrà compilare la domanda di partecipazione utilizzando l’apposito form on line, a cui accedere dal sito internet www.propositivi.org, o il modulo cartaceo scaricabile dallo stesso sito e disponibile nelle cartolerie aderenti. Quattro i requisiti per poter presentare la domanda: essere residenti in uno dei 34 Comuni del Sondriese e del Tiranese, avere figli nati fra il 2005 e il 2017, avere un ISEE non superiore a 18 mila euro, non essere beneficiario di Emporion market solidale. Inoltre, il voucher non è cumulabile con il Buono Studio Tirano 2023. Nell’assegnazione dei punteggi che determineranno la graduatoria si terrà conto del valore dell’ISEE, del numero e dell’età dei figli a carico e dell’ottenimento del voucher Gesti Positivi nell’edizione 2022.