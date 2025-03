Scontro sulle piste tra due uomini di 65 e 71 anni. Ricoverati entrambi

Molti sciatori per le vacanze di Carnevale e anche gli infortuni sulla neve, solitamente più numerosi nel fine settimana, sono stati parecchi anche ieri. Il più grave lungo la pista Palù nella skiarea di Campodolcino, dove intorno alle 12.30 si sono scontrati violentemente due uomini di 65 e 71 anni. Per loro i soccorsi sono scattati in codice rosso. L’uomo in condizioni più serie è stato elitrasportato all’ospedale di Lecco, l’altro in ambulanza al nosocomio di Gravedona. Non sono in pericolo di vita.